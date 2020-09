Croitoru laudă transferurile făcute de Dinamo: „Îl felicit pe Contra pentru ce jucători a adus!”

Antrenorul moldovenilor i-a felicitat pe dinamoviști pentru transferurile realizate în această vară.

Golul egalizator a venit în urma unei faze individuale, realizată de Borja Valle, fotbalist sosit de curând în „Groapă”.

HISTORICAL GOAL in Romania! 25 minutes after coming on for Dinamo, former Deportivo player Borja Valle scored FROM HIS own half vs Botosani! Amazing goal! pic.twitter.com/MpKE0AZCzc

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 11, 2020