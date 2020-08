Croații, învingători la loteria loviturilor de departajare! Zoran Mamic: “Am avut un plus de noroc”

CFR Cluj a ratat calificarea în turul trei preliminar din Liga Campionilor, după ce a fost eliminată de Dinamo Zagreb la loviturile de departajare. Antrenorul campioanei Croației, Zoran Mamic, a recunoscut că echipa lui a avut noroc.

La Cluj-Napoca, scorul după 120 de minute a fost 2-2. Pereira (64′) și Debeljuh (90+3′) au înscris pentru CFR, iar Gojak (14′) și Kastrati (78′) au marcat pentru Dinamo Zagreb.

CFR Cluj a jucat în superioritate numerică în minutul 51, după eliminarea lui Theophile-Catherine. Ciprian Deac a ratat un penalty în minutul 52.

La loviturile de departajare, campioana Croației s-a impus cu 6-5. Fundașul Kevin Boli a ratat lovitura decisivă pentru CFR Cluj.

“A fost un meci foarte dificil. Cluj este o echipă foarte bună, au jucat și acasă. Au trimis multe centrări în careul nostru. Am găsit puterea și îi mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să înscriem al doilea gol. A fost un moment psihologic pentru noi când am primit golul de 2-2 în prelungiri, dar eram convinși că vom avea șansa noastră la loteria loviturilor de departajare.

Știu că CFR a avut un sezon impresionant anul trecut, au mulți jucători cu experiență. Poate că am avut un plus de noroc pentru a ne califica în runda următoare“, a spus Zoran Mamic la DigiSport.