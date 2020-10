Criticat din toate părțile, Tătărușanu este încurajat de Răducioiu: „Îi spun forza Ciprian!”

Florin Răducioiu (50 de ani), fostul atacant al lui AC Milan și al echipei naționale, a sărit în apărarea lui Ciprian Tătărușanu (34 de ani), portarul român al rosso-nerrilor, care a încasat trei goluri în meciul cu AS Roma, scor 3-3.

Răducioiu este de părere că Ciprian Tătărușanu a fost criticat pe nedrept în presa din Italia și spune că românul este mai bun decât Antonio Donnarumma, al treilea portar al milanezilor.

„Îmi pare foarte rău de Tătăruşanu pentru acest debut de la Milan destul de dificil, destul de slabă evoluţia lui mai ales la primul gol e adevărat a greşit… se mai întâmplă.

Am citit, într-adevăr presa italiană l-a criticat foarte mult pe nedrept după părerea mea. Eu cred că i se va da şansa în continuare să apere pentru că este mult mai bun decât fratele lui Donnarumma, Antonio dacă nu greşesc. Sunt convins că Tătăruşanu are capacitatea de a-şi reveni şi de a apăra mult mai bine decât a făcut-o la meciul cu Roma. Sunt alături de el pentru că este un român, este un jucător de-al nostru. Se poate greşi şi eu am greşit la foarte multe goluri. El are mari calităţi şi eu am mare încredere în el. Este portarul echipei naţionale şi îl încurajez şi îi spun forza Ciprian”, a spus Florin Răducioiu, la Telekom Sport.