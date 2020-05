Cristiano Ronaldo, la antrenament după 72 de zile! Italienii pregătesc restartul

După ce a stat 14 zile în carantină odată cu întoarcerea în Italia, Cristiano Ronaldo a ajuns în sfârşit şi la baza de pregătire a lui Juventus! 72 de zile trecuseră de la ultimul antrenament al portughezului cu echipa de club.

Cristiano Ronaldo returns to Juventus training for the first time after his isolation 📸 pic.twitter.com/0SVrMF6sgU

— B/R Football (@brfootball) May 19, 2020