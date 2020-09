Cristiano Bergodi, taxat pentru ieșirea nervoasă: „El aici a greșit!”

Ieșirea nervoasă a lui Cristiano Bergodi la adresa oficialilor Craiovei a fost taxată de Sorin Cârțu, care a declarat că antrenorul oltenilor ar fi trebuit să discute cu patronul Rotaru despre problemele de la club și nu cu presa.

Președintele CSU Craiova susține că a discutat cu Bergodi și că lucrurile au reintrat pe un făgaș normal.

„Am vorbit și eu cu el. A greșit, nu trebuie să acționeze în felul ăsta. Dacă nu putea să vorbească cu domnul Rotaru, putea să-mi dea mie telefon sau lui Marcel Popescu. Dacă era cineva care l-a deranjat, vorbeam noi cu persoana respectivă.

E lămurită treaba. Da, sigur. Nu a fost atât de gravă pe cât o prezenta el. Treaba e 100% lămurită.

După partida cu Tbilisi toată lumea s-a îmbolnăvit. Cine să vorbească despre el? Domnul Rotaru era în spital, eu în spital, Marcel în spital. Toți cei din club aveau problemele astea. Nu a fost niciun fel de discuție. Sunt zvonuri. El aici a greșit, că a tras cu urechea la zvonuri”, a spus Sorin Cârțu la Digi Sport.

Bergodi și-a pierdut cumpătul în momentul în care a fost întrebat la finalul meciului cu FC Voluntari, câștigat cu 2-1 de olteni, despre eliminarea din Europa League, și a criticat atitudinea unei persoane din club, fără să dea nume, pe care o acuza că iese pre des în presă ca să vorbească despre acest subiect.

„Nu-mi place că aud oamenii din club vorbind despre cum am fost eliminați. Măcar dacă erau suporterii în tribune puteau să ne înjure ei, ei sunt suporteri. Aud ceva ce nu e în regulă, aţi înţeles? Dar asta e.

Am făcut 11 meciuri aici şi 10 victorii şi am greşit 30 de minute cu CFR Cluj. Dar toată lumea vorbeşte că Bergodi e un prost, că nu ştiu cine e un prost, că nu lucrăm, că echipa nu merge. 11 meciuri, 10 victorii de când am venit eu!”, a spus bergodi după victoria cu Voluntari, din campionat.