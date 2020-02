Bogdan Argeș Vintilă s-a declarat surprins de alegearea făcută de Cristi Manea (22 de ani), care a semnat vineri cu CFR Cluj.

Antrenorul FCSB nu se teme de faptul că fostul său jucătorul le-ar putea oferi informații ardelenilor despre tactica pe care a pregătit-o pentru meciul de duminică.

”M-a surprins decizia lui Manea de a merge la CFR. Am rămas surprins, pentru că ştiu că CFR are foarte mulţi jucători pe zona aia. Dar nu vreau să comentez, e problema lor. Nu am simţit plecarea lui Manea ca pe o trădare.

Fiecare alege ce vrea în viaţă. Manea a reziliat contractul cu noi, mai departe e problema lui unde merge să joace.

E clar că poate divulga anumite lucruri, dar eu am pregătit mai multe sisteme de joc. Cred că el mai mult bulversează dacă vine cu informaţii. La Manea ce să mă nemulţumească? Eu sunt mulţumit de toţi jucătorii mei, inclusiv de Manea care a plecat. Eu nu îmi bat joc de jucători.

Pentru că şi dacă ştiam că pleacă eu îmi vedeam de treaba mea pentru că el era jucător sub contract cu FCSB. Dacă eşti om, eşti om până la capăt. Şi dacă ştiam că pleacă la CFR ce făceam? Nu-l mai antrenam, îl lăsam prin aeroport? Nu”, a afirmat Bogdan Vintilă în conferința de presă premergătoare meciului cu CFR.

CFR Cluj și fundaşul Cristian Manea au ajuns vineri, 31 ianuarie, la un acord. Fotbalistul a evoluat în prima partea sezonului pentru FCSB, unde a venit sub formă de împrumut de la Apollon Limassol.

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, în etapa a 23-a a Ligii 1.