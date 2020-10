Cristi Borcea știe cine o poate antrena pe Dinamo: ”Îl cunosc foarte bine!”

Cristi Borcea (50 ani), fostul acționar al ”câinilor”, știe cine o poate antrena pe Dinamo.

”Câinii” se află într-o situație dificilă. Roș-albii pierd meci după meci în Liga 1, Dinamo se află pe locul 14, iar viitorul lui Contra pe banca bucureștenilor este principalul subiect din fotbalul românesc.

Suflarea dinamovistă nu mai are încredere deplină în Contra, însă Borcea îi liniștește pe fani și anunță că actualul tehnician al lui Dinamo trebuie să continue în Ștefan cel Mare.

Fostul acționar al formației din Capitală este convins că ”Guriță” poate aduce rezultate și le-a amintit fanilor de perioada în care Ioan Andone se afla în aceeași situație.

”Rezultatele sunt dezastruoase, mult sub așteptări. Ca dinamovist, îți dai seama că sufăr rău. Dar nu sunt implicat acolo și nu știu exact ce salarii sunt, ce investiții… De asta nu vreau să mă bag…

Dacă mă întrebi, îți zic. Cosmin Contra trebuie să rămână la Dinamo. Îl cunosc foarte bine, de când era jucător, știu ce ambiție are. În plus, fiind vorba de atâția vorbitori de limbă spaniolă, cine ar putea să se înțeleagă mai bine cu ei decât Cosmin?

Eu sunt convins că are puterea să redreseze situația și să aducă Dinamo acolo unde merită. Eu știu ce vorbesc, am trecut prin clipe și mai grele cu nea’ Ando. Avea 7 înfrângeri, ne spuneau toți la mișto agenții 007, l-am păstrat și apoi am luat eventul!” a declarat Borcea pentru ProSport.