Cristi Borcea nu vrea să mai bage bani la Dinamo, însă sprijină financiar un alt club din România

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a refuzat să mai bage bani la echipa din „Ștefan cel Mare”, după vânzarea clubului către Ionuț Negoiță, însă a rămas aproape de fotbal.

Cristi Tănase, preşedintele Concordiei Chiajna şi un apropiat al lui Cristi Borcea, a dezvăluit că fostul conducător din „Groapă” i-a ajutat cu bani pe ilfoveni în trecut.

Președintele Concordiei exclude o revenire a lui Cristi Borcea la conducerea clubului Dinamo.

„Domnul Borcea e în jurul clubului Dinamo, aveţi dreptate (n.r. – ironic). Are sediul firmei acolo, în spatele tribunei oficiale. Ok, a mai fost Bălănescu la birourile lui, dar şi eu am fost. Şi noi am avut greutăţi la Chiajna şi ne-a sponsorizat cu bani. Nu am pus niciun panou publicitar pe marginea terenului, pentru că nu a vrut”, a declarat Cristi Tănase pentru „Gazetă”.

Dinamo a cucerit ultimul său titlu în 2007, când principalul finanțator la „câinilor roșii” era Cristi Borcea.