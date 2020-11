Cristi Borcea a surprins pe toată lumea cu ultima sa apariție! Cum arată acum fostul patron al lui Dinamo

Formația din Ștefan cel Mare trece în aceste momente prin una dintre cele mai negre perioade din istorie, iar momentele în care Dinamo reușea să țintească locurile fruntașe fac parte dintr-un trecut destul de îndepărtat!

Fostul patron al celor de la Dinamo București, Cristi Borcea (50 de ani), este în aceste momente departe de personajul din fotbalul românesc care era extrem de activ în spațiul public, iar în ultimii ani pare că a decis definitiv de a mai apărea la televizor.

Ultima apariție a lui Cristi Borcea a fost alături de finul său, Cristi Bobar, un fost membru și el din perioada când nașul Borcea conducea echipa din Ștefan cel Mare. Bobar a postat o fotografie pe contul său de Facebook, prin care l-a descris pe Cristi Borcea ca fiind tot mai tânăr.

Cristi Borcea a avut intenția de a se reîntoarce la Dinamo în urmă cu puțin timp, dar a fost sfătuit în ultimul moment de fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitică Dragomir, să renunțe la această decizie, din cauza problemelor de la formația din Ștefan cel Mare.

“Afacerea de la Dinamo este o mare escrocherie, vă spun eu! Fotbalul în ziua de astăzi în România înseamnă pușcărie, de-aia nu au venit de exemplu la Dinamo, Cristi Borcea, Gigi Nețoiu sau Nicolae Badea, cu care am vorbit chiar eu să preluăm Dinamo, dar când am auzit ce datorii are clubul, eu le-am spus ‘fugiți de aici’!”,a mărturisit Mitică Dragomir în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.