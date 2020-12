Crimă șocantă în fotbal! Un arbitru a fost omorât pe teren. Detalii incredibile

Scene absolut înfiorătoare s-au petrecut în timpul partidei Ichuni Youth si Aspire FC, din Kenya. Totul a avut loc în momentul în care John Chang’aa Okwoyo, un fost polițist retras din activitate și actual arbitru asistent, și-a pierdut viața după ce un suporter nervos pe decizia sa nu s-a mai putut controla și l-a lovit cu bestialitate până la ultima suflare. Deocamdată agresorul nu a fost identificat, iar polițiștii continuă interogarea tuturor celor care au luat parte la acea partidă.

Potrivit presei din țara în care s-a petrecut tragicul eveniment, arbitrul a fost transportat la spital dar din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru acesta. Din ultimele informații se pare că turneul era organizat împotriva regulilor impuse de Federația din Kenya.

“Nu există securitate la turneu, una dintre cerințele principale ale fiecărei partide. Nu era absolut nimeni la stadion unde s-a jucat meciul!”, a mărturisit un oficial, conform standardmedia.co.uk.

