Craiova vrea o victorie categorică cu Dinamo! Cîmpanu: ”Sperăm să dominăm meciul de la cap la coadă!”

George Cîmpanu (20 ani) a oferit prima reacție după ce a marcat primul gol în tricoul Craiovei.

Oltenii au câștigat cu 3-0 deplasarea de la Iași. Ivan, Nistor și Cîmpanu au marcat pentru formația din Bănie și au adus prima victorie după șapte meciuri în tabăra alb-albaștrilor.

Tânărul fotbalist este mulțumit pentru prestația echipei sale și anunță că va face tot posibilul pentru a demonstra că merită să fie titular la Craiova.

“Contează foarte mult victorie, venim după o perioadă foarte grea. Am luat o gură mare de aer și sperăm să o ținem pe același drum. Nu știu de ce am avut această pasă proastă, înainte am avut 7 victorii consecutive, acum 7 egaluri. Ne bucurăm că a venit această victorie.

Decizia îi aparține antrenorului. Dacă merit, joc. Dacă nu, mă pregătesc în continuare. E primul gol pentru Craiova, așteptam de mult momentul ăsta și sper să nu mă opresc aici. Ne așteaptă un meci dificil, sperăm să jucăm la fel de bine, la fel de concentrați, să dominăm meciul de la cap la coadă și să obținem victoria la final.” a declarat Cîmpanu.