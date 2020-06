Craiova îi face concurență FCSB-ului! Mihăilă, cel mai scump transfer din istoria Ligii 1?

Universitatea Craiova îi face concurență FCSB-ului, iar Mihăilă, ”perla” oltenilor, poate deveni cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Până în prezent, Nicolae Stanciu este cel mai scump jucător vândut de FCSB, cu 9.7 milioane de euro, la Anderlecht Bruxelles.

Valentin Mihăilă a avut prestații excelente în acest sezon, iar Giovanni Becali este convins că Universitatea Craiova îl poate vinde pe o sumă uriașă în următorii ani.

Vărul patronului de la FCSB este de părere că fotbalistul de 20 de ani poate deveni cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, dacă va confirma în continuare la formația în Bănie, dar și la echipa națională.

“Peste un an-doi-trei, Mihăilă are toate posibilităţile să devină jucătorul cu cea mai mare sumă de transfer plecat din România! Dar deocamdată mai are de arătat la Craiova şi la echipa naţională. Am fost întrebat şi am vorbit frumos de Mihăilă.” a declarat Giovanni Becali pentru Antena Sport.

1.3 milioane de euro este cota de piață a ”perlei” oltenilor, potrivit transfermarkt.com.

În actulul sezon, fotbalistul de 20 de ani a bifat 25 de apariții pentru Universitatea Craiova, reușind să înscrie 7 goluri, în toate competițiile.