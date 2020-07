Craiova cere sancțiuni drastice pentru jucătorii depistați cu COVID-19! Rotaru: “20.000 de euro amendă”

Universitatea Craiova vrea ca toate cluburile din Liga 1 să testeze în regim de urgență toți jucătorii, pe fondul cazurilor pozitive de COVID-19 apărute la Dinamo și CFR Cluj. Finanțatorul ‘alb-albaștrilor’, Mihai Rotaru, a declarat că vrea să impună o amendă în valoare de 20.000 de euro pentru fiecare jucător care este depistat pozitiv la coronavirus.

Meciul dintre FCSB și CFR Cluj, programat în această seară, în etapa a opta a play-off-ului Ligii 1, a fost amânat, după ce Alexandru Păun, mijlocașul campioanei, a fost depistat pozitiv la noul coronavirus.

Ulterior, Universitatea Craiova a cerut amânarea meciului cu FC Botoșani de duminică, dar LPF a respins propunerea.



“Noi nu am cerut înghețarea campionatului, ci suspendarea acestei etape și retestarea tuturor echipelor, pentru a exista un moment T0. Dar meciurile de mâine se vor juca. Insistăm în continuare pentru retestarea tuturor, pentru a pleca de la egalitate, mâine sau luni. Nu trebuie să mai apară decalări, cum s-a întâmplat datorită cazurilor de la Dinamo, Botoșani.

Avem emoții mari, e clar că vorbim despre o transmitere comunitară în societate, riscurile sunt majore. Până acum, aveam focare care se izolau. Ar trebui ca luni toate echipele să retesteze. Cred că foarte mulți s-au responsabilizat după ce s-a întâmplat la Dinamo și la CFR.

Noi am încercat să responsabilizăm jucătorii, pentru că sunt două variante: cantonarea și responsabilizarea. Eu am spus <Cine vine infectat, 10.000 de euro amendă>. Acum am dublat suma, 20.000 de euro amendă. Am stat toți la masă și am hotărât împreună. Noi mergem pe înțelegerea dintre noi. Când s-a dat un bonus, n-a venit nimeni să spună <Stai, că regulamentar nu e în contract>. La fel și cu amenzile“, a spus Mihai Rotaru la DigiSport.