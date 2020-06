Craiova a câștigat, însă Bergodi trage un semnal de alarmă: ”A fost un meci în care am suferit!”

Cristiano Bergodi, antrenorul oltenilor, a reacționat după debutul său cu victorie pe banca Universității Craiova.

Formația din Bănie a câștigat la limită, scor 2-1, partida cu Astra. Koljic a reușit ”dubla”, iar Baicu a punctat pentru giurgiuveni.

Chiar dacă echipa sa a câștigat, tehnicianul italian trage un semnal de alarmă. Întrebat despre lupta la titlu, acesta a explicat că se gândește la restanța cu FC Botoșani, partidă programată marțea viitoare.

“A fost un meci în care am suferit, dar echipa a arătat bine în prima repriză. Am avut şase, şapte ocazii foarte bune, am dat două goluri. A fost un meci reuşit, e normal că la început nu avem un ritm. Nu putem compara un meci amical cu un meci oficial. Băieţii au jucat bine, au avut multe ocazii.

E bine că nu se vorbeşte în general. Vedem ce putem face. Nu e uşor, trebuie să îmbunătăţim jocul pe faza defensivă. Cu Botoşani e un meci greu, are o echipă cu jucători de calitate, au meritat acest loc în play-off.” a declarat Bergodi pentru TelekomSport.