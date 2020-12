COVID-19 nu iartă pe nimeni! Cornel Dinu s-a infectat cu noul virus

Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu (72 ani), s-a infectat cu noul coronavirus!

“Mister” nu are simptome grave specifice noului virus, nu are febră și nici nu și-a pierdut mirosul și gustul.

“Testul mi-a ieșit pozitiv, dar mă simt mai bine decât zilele trecute, am poftă de mâncare după patru zile lipsă, am mâncat chiar mult azi, brânză, ouă, șuncă… după ce ce ieri, de exemplu, n-am mâncat nimic…”

“Mi-a venit rezultatul așa complicat, atâtea coduri îmi cerea ca să văd finalul… M-a ajutat Cristi Balaj să deschid mesajul ca să văd ce am… Parcă era secret de stat, nu un rezultat de test… Țara secretomaniei…” a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

Cornel Dinu a spus că se simte mai bine și o sa urmeze sfaturile medicilor.

“Astăzi m-am trezit bine, am o oxigenare perfectă, 97-98, față de limita inferioară de normalitate, 91, dar am senzația că n-am aer din cauza problemelor mele mai vechi cu inima. Simptom caracteristic cardiacilor… eu îl am de vreo opt ani… Te obișnuiești cu răul… Mi-a spus medicul de familie să urmăresc să nu-mi scadă saturația asta sub 92”

„O să stau în casă două, trei săptămâni, e mai bine așa, am mai stat și în martie, aprilie, aproape două luni am stat în casă când s-a declanșat mizeria asta… Oricum n-ai ce face pe-afară cu toate interdicțiile astea” a declarat “Procurorul” pentru sursa citată.

“Iau în continuare Paracetamol de trei ori pe zi, vitamina C, vitamina D3, Gripovit, Colostrum Prim Life pentru creșterea imunității, mai iau niște pastile pentru gât, Voice, dar pe care le iau eu mai de mult, de vreo trei ani, că dacă nu mai am amigdale gâtul îmi face des probleme” a mai spus Dinu pentru aceeași sursă.