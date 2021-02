COVID-19 lovește din nou! Dumitru Dragomir, depistat pozitiv, deși s-a vaccinat!

Coronavirusul a lovit din nou, iar un greu din fotbalul românesc a fost depistat pozitiv.

Dumitru Dragomir (74 ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, deși s-a vaccinat împotriva virusului, anunță ProSport.

Întrebat despre starea sa de sănătate, ”Corleone” a explicat că nu are simtome și se simte bine. De asemenea, fostul șef al LPF așteaptă rezultatul unui alt test efectuat recent.

”Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID.

Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi.” a declarat Dumitru Dragomir pentru sursa citată.