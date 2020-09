COVID-19 îi face probleme lui Răzvan Lucescu! Al Hilal a ajuns la şapte jucători scoşi din circuit

După sosirea în Qatar, locul de desfăşurare ales pentru toate partidele până la faza semifinalelor, Al Hilal a pierdut şase fotbalişti, toţi testaţi pozitiv cu COVID-19.

Al Hilal a învins Pakhtakor (Uzbekistan) cu 2-1, iar astăzi va întâlni aceeaşi echipă în cel de-al patrulea meci din grupă. Cu o zi înaintea partidei, tot lotul şi staff-ul tehnic a fost din nou testat conform protocolului. Rezultatele au adus o nouă veste proastă pentru Lucescu: Al-Shahrani, titularul postului de fundaş stânga, a fost şi el testat pozitiv! Astfel, antrenorul român are acum şapte jucători indisponbili în lot!

📄 The scheduled medical tests that #AlHilal delegation underwent showed that “Yasser Al-Shahrani” tests positive for COVID-19, and he has been subjected to quarantine and health procedures authorized by the AFC.. pic.twitter.com/qRkDvPjo7n

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 16, 2020