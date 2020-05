Antrenorul Petrolului e categoric: ”E un dezavantaj că nu jucăm cu suporterii”

Costel Enache a oferit prima reacție după decizia Federației Române de Fotbal de a încheia sezonul Ligii 2 cu un play-off.

Costel Enache scoate în evidență cel mai mare minus al Petrolului în lupta pentru un loc de Liga 1.

“Pentru noi este un dezavantaj că nu jucăm cu suporterii, dar astea sunt soluțiile. O să încercăm să găsim soluții cu ajutorul clipurilor motivaționale. Pentru noi contează îndeplinirea obiectivelor.

Nu mai are rost să ne gândim la alte lucruri. Am anticipat că nu se vor schimba foarte multe lucruri, iar conducerea clubului s-a ocupat să găsească cea mai bună soluție pentru cazare, am căutat și testele și le-am comandat”, a dezvăluit tehnicianul pentru Telegrama de Prahova.

Costel Enache se gândește deja cum va aborda perioada de pregătire care precede reluarea campionatului.

“Trebuie să ne gândim cine intră în cantonament și cine nu. Avem nevoie de un staff foarte valoros. Am impus ca niciun jucător străin să plece din țară, dar a fost greu pentru că au stat două luni departe de familiile lor. Vreau să le mulțumesc că au înțeles și au rămas atenți la partea profesională.

Sunt jucători a căror contracte se vor încheia. Am avut un contact permanent cu acești jucători, nu s-a pus sub nicio formă problema din partea lor ca lucrurile să nu fie în regulă. Ne-am asumat un grup și ne-am propus să ducem lupta până în ultimul minut”, a mai sus antrenorul Petrolului.