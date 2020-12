Cosmin Olăroiu vrea eventul în China! Jiangsu Suning merge în semifinalele din Cupa Chinei

Cosmin Olăroiu este pe val în acest moment în China. După ce a izbutit să câştige campionatul cu Jiangsu Suning în Superliga Chineză, o premieră pentru clubul din Nanjing, acum a venit rândul unui nou succes, de această dată în meciul din Cupă.

Jiangsu Suning s-a impus în sferturile Cupei Chinei, cu scorul de 2-0, împotriva divizionarei secunde Kunshan. Cele două goluri ale partidei au fost marcate de Xi Wu în minutul 40 și Zhang în minutul 87.

