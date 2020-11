Cosmin Olăroiu, reacţie după titlul câştigat în China! ,,Nu a fost întămplător”

Cosmin Olăroiu a câştigat campionatul cu Jiangsu Suning în Superliga Chineză, o premieră pentru clubul din Nanjing.

Olăroiu a reuşit să o detroneze pe Guanghzhou Evergrande, care a câştigat titlul în China de opt ori în ultimii 9 ani.

Antrenorul român spune că performanţa este una specială, pentru că echipa lui nu era văzută drept una dintre favoritele câştigării campionatului chinez, dar totodată acesta spune că nu a fost întămplător ceea ce a realizat formaţia sa.

„E un sentiment nou. La Jiangsu nu eram favoriţi, iar bucuria e cu atât mai mare. Le spuneam jucătorilor că despre asta e fotbalul, în sport şi în ce facem în viaţă. Eram o echipă cu probleme, o echipă aflată într-un moment dificil când am plecat la drum. Gândurile noastre erau de a ne califica, de a trece de prima parte a competiției. După primul meci din semifinale ne-am dat seama, ştiam că nu e întâmplător. Noi avem un an şi trei luni în care am pierdut doar trei meciuri. Nu a fost întâmplător, rezultatele noastre au o bază.

Totul e uriaş, surprinzător pentru toată lumea. Noi am venit cu mai multe decât valoarea lor. Pentru noi, faptul că am terminat în primele patru anul trecut a fost o performanţă. E meritul şi al antrenorului, al staff-ului, sunt mulţi factori. Nu suntem noi cei care jucăm, nu suntem cei decisivi. Jucătorii sunt cei care joacă, ei vin cu ambiţie, dăruire, determinare. Am jucat 20 şi ceva de meciuri şi am pierdut două, şi pe majoritatea le-am câştigat în faţa echipelor favorite”, a spus Olăroiu pentru Telekomsport.

Tehnicianul i-a felicitat pe jucătorii săi pentru această performanţă, pentru majoritatea fiind primul titlu din carieră. Olăroiu spune că au câştigat pe merit trofeul de campioni ai Chinei, jucătorii săi.

„Cred că am câştigat pe merit. M-am bucurat pentru jucători, că i-am văzut fericiţi. Pentru majoritatea e primul trofeu, primul campionat câştigat. Le-am urmărit trăirile. E o satisfacţie că am lucrat alături de ei. A fost frumos că au fost şi spectatori. Ne-am întors în cantonament, unde am stat închişi şi am vorbit cu jucătorii, i-am felicitat, le-am mulţumit. Sunt măsuri de precauţie”, a mai punctat Cosmin Olăroiu.

Pentru antrenorul român, China este a patra ţară în care reuşeşte să câştige campionatul. Acesta a mai performat cu Steaua în România, cu Al Ahli în Emirate şi cu Al Hilal în Arabia Saudită.