Cosmin Olăroiu este pe lista multor cluburi! Ce îl împiedică pe antrenor să semneze: „A făcut plângere la TAS”

Cosmin Olăroiu este din nou în atenția presei după ultimele declarații ale lui Gino Iorgulescu. Președintele LPF susține că Olăroiu nu poate reveni pe banca tehnică, deși ar avea multe oferte. Antrenorul a făcut plângere la TAS împotriva fostei sale echipe.

Cosmin Olăroiu a plecat de la Jiangsu Suning, iar după doar 18 zile formația s-a desființat. ‘Suntem într-o perioadă volatilă din punct de vedere financiar, iar echipa de fotbal Jiangsu Suning nu-și poate continua activitate în condiții optime. Începând de astăzi clubul nu mai există și vom încerca să găsim soluții pentru anagajați’, apare în comunicatul clubului.

La sediul LPF a avut loc o ședință, unde au fost reprezentanții cluburilor de prima ligă. Au mai participat Gino Iorgulescu, Justin Ștefan și Alexandru Avram. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit, printre altele, și despre situața amicului său, Olăroiu.

‘Vorbesc des cu Olăroiu. Din păcate, clubul chinez are mari probleme financiare și înțeleg că s-a desființat. Am aflat că patronul deținea 20% din gigantul Alibaba și acționarul principal (n.r. Jack Ma) ar fi fost arestat. Din păcate.

Deși are multe oferte, Oli nu poate accepta să antreneze altă echipă până nu își va rezolva problemele cu chinezii. A făcut plângere la TAS și abia după ce va primi o soluție, va putea să accepte o ofertă’, a declarat Gino Iorgulescu, la sediul LPF.

Cosmin Olăroiu a făcut plângere la TAS în legătură cu fostul club. Se poate reangaja, doar după ce primește o soluție de la TAS. Antrenorul român este dorit de AL Hilal și de Shanghai SPG. Cele mai mari contracte ale lui Olăroiu au fost cu națonala Arabiei Saudite ( 5 milioane de euro pe an), Al Ahli Dubai ( 6,5 milioane euro pe an) și Jiangsu Suning (7 milioane euro pe an).

În România Cosmin Olăroiu a antrenat pe FC Național, Steaua București, Politehnica Timișoara și FCSB.