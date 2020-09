Cosmin Contra sare la gâtul lui Avram după remiza cu Botoșani: „Mi s-a părut un arbitraj şmecheresc”

Deși trupa sa a încheiat la egalitate meciul cu FC Botoșani, Cosmin Contra s-a arătat mulțumit de jocul echipei.

Jocul „câinilor” arată din ce în ce mai bine, iar „Guriță” speră ca etapa viitoare, în deplasarea de la Mediaș, să obțină prima victorie din acest sezon.

„Dar, s-a văzut o altă faţă al lui Dinamo, calitatea jucătorilor, cred că nu am făcut achiziţii care nu aduc plus valoare. Ştiam ce calităţi are Borja Valle, el încă nu este pregătit sută la sută. Voi mai aduce jucători de care vom mai avea nevoie. Toţi jucătorii vor avea contractele mărite, îmbunătăţite, În doi ani de zile, sper ca Dinamo să fie candidată serioasă la titlu”, a declarat Contra la finalul meciului.

Mulțumit de jocul echipei, nu și de arbitrajul lui Avram

Contra a trimis câteva săgeți, la finalul întâlnirii dintre Dinamo și Botoșani, spre arbitrul Marius Avram, despre care a spus că a arbitrat șmecherește: „Mi s-a părut un arbitraj şmecheresc, dar toţi avem zile mai puţin bune”.