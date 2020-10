Cosmin Contra, îngrijorat pentru meciul cu Sepsi! ,,Atmosfera nu e bună după trei înfrângeri la rând”

Dinamo joacă sâmbătă, în etapa a opta a Ligii 1, în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe. Echipa lui Contra vine după trei înfrângeri la rând.

Cu echipa într-o situaţie nu tocmai fericită, Cosmin Contra se teme de meciul cu Sepsi. Acesta crede că parcursul bun al adversarei de mâine se datorează stabilităţii financiare de la club, dar şi proiectul serios în care este implicată echipa.

“Va fi o deplasare foarte grea, în fața unei echipe care a pierdut un singur meci, în prima etapă cu Craiova. Au trei victorii la rând, un moral ridicat. Se vede că proiectul de la Sepsi este unul serios, se vede că există liniște acolo. Ne așteaptă o deplasare grea, dar am speranța că echipă va arăta mai bine. Munca noastră va da roade.

În ultimele patru jocuri am dominat fiecare adversar, dar realitate este că avem trei înfrângeri la rând. Până la urmă rezultatele contează. În ultimele trei jocuri nu am fost foarte inspirați, am marcat foarte puține goluri.” a spus Contra înaintea partidei.

Contra recunoaşte că atmosfera de la echipă nu e una tocmai ideală, mai ales după ce echipa a pierdut ultimele trei partide din campionat. Acesta e nefericit pentru că nu a reuşit să obţină o victorie pentru suporterii dinamovişti în ultimele trei partide.

A fost o săptămână foarte grea, e clar că atmosfera nu este foarte bună după trei înfrângeri la rând. Le-am transmis că trebuie să continuăm să muncim. I-am văzut pe băieți cum se antrenează și cum vor să schimbe lucrurile.

Le mulțumesc suporterilor, e clar că apreciază munca pe care o depun la Dinamo. Pentru ei muncim zi de zi, pe ei vrem să-i facem fericiți. Sunt nefericit că de trei săptămâni nu am reușit să le dedicăm nicio victorie. Jucătorii sunt afectați și din cauza asta, că nu le putem dedica o victorie.’‘, a mai transmis Cosmin Contra la conferinţa de presă.

Înaintea partidei de mâine, Dinamo se află pe locul 14 în campionat cu 5 puncte, iar Sepsi se situează pe poziţia a patra cu 12 puncte în clasament.