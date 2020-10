Cosmin Contra, apărat de Leo Grozavu! ,,Nu punem azi antrenor şi mâine câştigă Champions League”

Situaţia dificilă de la Dinamo pare să nu dispară prea curând. După a patra înfrângere la rând în campionat, Dinamo rămâne în zona roşie a Ligii 1.

După meciul pierdut aseară cu Sepsi, scor 0-2, Cosmin Contra a fost apărat chiar de antrenorul care l-a învins. Leo Grozavu, antrenor la Sepsi, spune că i se pare ceva normal situaţia în care se află Dinamo. Acesta crede că Dinamo nu poate avea rezultate bune peste noapte cu Cosmin Contra, având în vedere şi modificările de la club.

”O victorie meritată, muncită, băieții au jucat extraordinar, cu inimă și minte. Sper să continuăm această serie de 4 victorii consecutive, ne bucurăm, dar urmează meciuri grele, lumea e deja atentă la noi.

Am dificultăți să formez primul 11, am mulți jucători valoroși, e un lot stabil numeric și valoric. Dar le-am spus că prefer să am asemenea probleme decât ca în primăvară când nu aveam cum să încropesc un lot.”, a spus antrenorul la finalul partidei.

Antrenorul declară că presiunea de la Dinamo îşi spune cuvântul. Sepsi performează pentru că nu are această presiune pe care o au dinamoviştii.

,,Dinamo e un club mare, cu presiune în fiecare moment. Aici la Sepsi e cu totul altceva, aici nu pune nimeni presiune, nimeni nu vine să spună ce și cum, ne pregătim în liniște și contează lucrurile astea.

Asta înseamnă normalitate, nu să punem azi un antrenor și mâine trebuie să câștige Champions League. Trebuie să avem răbdare, de asta suferim în fotbalul românesc.” a mai punctat antrenorul lui Sepsi.

După meciul pierdut aseară, Dinamo a rămas pe locul 14 în clasament, cu 5 puncte acumulate în opt etape. De cealaltă parte, Sepsi a urcat pe locul trei în clasament, avânt 15 puncte strânse.