Cosmin Contra a dezvăluit planurile spaniolilor! “Buget de 10 milioane de euro în primul an”

Cosmin Contra (44 de ani) este noul antrenor de la Dinamo și are planuri mare la echipa din Ștefan cel Mare. ‘Guriță’ a anunțat că investitorii spanioli de la Dinamo pregătesc un buget de 10 milioane de euro în primul an.

Contra a semnat un contract pe două sezoane cu Dinamo, iar obiectivul este accederea în play-off-ul Ligii 1.

Contra a revenit la Dinamo după experiența din 2017, când ‘roș-albii’ au câștigat Cupa Ligii și s-au luptat pentru titlu până în ultima etapă.

Staff-ul tehnic al lui Cosmin ContraNoul antrenor principal Cosmin Contra va conduce joi, 27 august 2020 (ora 18:00),… Publicată de FC DINAMO BUCURESTI pe Miercuri, 26 august 2020

“În momentul când a existat interesul acestor spanioli să cumpere Dinamo, le-am spus că sunt dispus să vorbim, dacă dorințele celor două părți pot să coincidă. Acum două săptămâni, n-am avut nicio convorbire cu nimeni. Lucrurile s-au grăbit în ultimele 4-5 zile, când eram la Lisabona. Am fost sunat de Melero, de Cortacero, de Rufo, care e director sportiv. Am avut o întâlnire virtuală, un video chat, am discutat despre anumite condiții pentru a ajunge la un acord. Au fost discuții timp de 2-3 zile, am concretizat după finala Ligii Campionilor.

Eu am negociat cu Cortacero, Melero și Rufo Collado. Totul este în regulă și toate condițiile au fost acceptate de investitorii spanioli. Îmi dă liniște că își doresc să facă treabă. Se reflectă în contracte, în niște clauze. Nu vor fi doar vorbe! Îmi doresc să fie fapte și să facem din nou din Dinamo o echipă puternică în România.

Vor veni persoane de încredere din partea investitorului, un director general, un director de marketing. Se va încerca transformarea clubului, la toate capitolele. Eu sunt antrenor, nu sunt manager. Dar sfaturile mele sunt luate în considerare, eu am ultimul cuvânt la nivel sportiv.

S-a vorbit despre un buget destul de mare, își doresc un buget de 10 milioane (de euro) în primul an. Nu știu dacă e buget de titlu sau de play-off. Nu știu dacă în acești bani intră și datoriile care sunt la club. Dar asta își doresc în primul an.

Am vorbit și despre construirea noului stadion, ar ajuta pentru acest proiect. Ar face ca Dinamo să crească foarte mult.

Obiectivul meu e intrarea în play-off, după aia vom vedea. Cupa României este obiectivul cel mai ușor de realizat. Cu 5-6 meciuri și poți să câștigi un trofeu“, a spus Cosmin Contra la DigiSport.

Contra revoluționează lotul la Dinamo

Noul antrenor al ‘roș-albilor’ a vorbit și despre obiectivele sale în privința transferurilor.

“Acum vreau să găsesc 6-7 jucători de valoare, care să vină să ajute Dinamo în perioada următoare. Avem nevoie clar de întăriri. Timpul ne presează, suntem în discuții cu mulți jucători. Nu vreau să dau nume, pentru că nu e corect. Dar sunt cel puțin 10-15 jucători cu care vorbim. Pauza după etapa a doua trebuie să ma ajute să încheg o echipă. Transferurile lui Achim și Gol s-au făcut înainte să ajung eu la un acord. Cred că sunt două transferuri reușite, sper să se adapteze rapid“, a mai spus Cosmin Contra.