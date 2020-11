Coșmarul continuă! Ionuț Radu, suspect de COVID-19

Internaționalul român este din nou suspect de COVID-19, anunță Football Italia.

Antonio Conte, tehnicianul ”nerazzurrilor”, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Ionuţ Radu şi Roberto Gagliardini au avut rezultate neconcludente la ultimele teste COVID-19 și așteaptă retestarea, scrie sursa citată.

Goalkeeper-ul român abia revenise din izolare, după ce recent a fost infectat cu coronavirus.

