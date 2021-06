Cortacero&co, un coșmar pentru jucătorii lui Dinamo: “Pentru mine, acești oameni nu există!”

Investitorii spanioli din Ștefan cel Mare au pierdut orice urmă de sprijin din partea suflării dinamoviste!

Pablo Cortacero a devenit persona non grata la Dinamo, iar atât cei din conducere, cât și actualii și foștii fotbaliști ai echipei, nici nu mai vor să audă de prezența sa și a oamenilor săi în preajma clubului. Aduși ca niște adevărați salvatori în Ștefan cel Mare, ibericii nu au făcut altceva decât să acumuleze și mai multe datorii și să dispară apoi din peisaj pentru mai multe luni.

Mihai Popescu, fostul fundaș al “câinilor”, a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o la un moment dat cu Rufo Collado, omul de încredere al lui Pablo Cortacero. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a mărturisit că a rămas șocat de atitudinea spaniolilor și nu vrea să mai aibă vreo legătură cu aceștia niciodată.

”A fost perioada în care am vorbit despre plecarea mea. Pentru mine ei nu sunt oameni, e un coșmar. Am avut un singur dialog cu Rufo. Am încercat să vorbesc în engleză, mi s-a spus că nu știe să vorbească. Apoi a venit cineva din conducere care vorbea spaniolă.

În momentul ăla, a început să vorbească în engleză, a fost ceva șocant pentru mine. Îmi spui că nu știi engleză, vine cineva și apoi începi să vorbești engleză? Pentru mine, acești oameni nu există”, a spus Mihai Popescu, potrivit Digi Sport.

Totodată, actualul jucător al scoțienilor de la Hearts a vorbit și despre salariile pe care trebuia să le primească din partea dinamoviștilor și a mărturisit că în cele din urmă și-a recuperat tot ce i s-a cuvenit. Cu toate acestea, Popescu consideră că suporterilor le va fi imposibil să țină clubul în continuare și crede că este nevoie de un investitor serios pentru a redresa situația clubului.

(n.r. dacă a primit toți banii de la Dinamo)Cu greu, am avut de așteptat, dar într-un final mi-am primit banii de la Dinamo, datorită suporterilor. Am avut de primit din august și septembrie, i-am primit la finalul lunii martie. A fost înțelegere până la un moment, apoi a trebuit să depun memoriu și așa am recuperat banii.

E greu ca suporterii să mențină echipa. Au realizat lucruri importante, dar, părerea mea, este că dacă nu va veni un om important, cu potență financiară, va fi foarte greu”, a mai spus acesta.