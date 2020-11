Cortacero, noi promisiuni pentru Dinamo: “Am trimis 1,5 milioane de euro pentru plata salariilor!”

Situația tensionată de la Dinamo continuă, iar viitorul clubului este unui incert, deoarece noii investitori spanioli nu au virat vreun euro din momentul preluării echipei!

Pablo Cortacero susține că a trimis 1,5 milioane de euro pentru plata salariilor tuturor jucătorilor, dar și angajaților de la clubul din Ștefan cel Mare și a anunțat că banii vor intra în conturile clubului în cursul săptămânii viitoare.

“Știu că toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu banii. Vă spun că am trimis 1,5 milioane de euro pentru plata salariilor tuturor, fotbaliști și angajați. Vor mai intra, tot sub formă de împrumut, până la 5 milioane de euro, până în ziua când trebuie majorat capitalul social. Toți banii sunt sub formă de împrumut și apoi se vor transforma în capital social.

Cei de la DDB trebuie să vină și ei cu un milion de euro și, în aceste condiții, eu zic că bugetul lui Dinamo pentru sezonul anul 2021 este asigurat. Prima tranșă de bani va intra în conturi săptămâna care vine!“, a declarat Pablo Cortacero pentru Pro Sport.