Prima ligă ar fi trebuit să înceapă la 22 februarie. Orice decizie legată de mutarea sau amânarea meciurilor internaţionale va fi luată ulterior, a transmis Federaţia Chineză de Fotbal.

Decizia a fost luată pentru a proteja jucătorii și spectatorii, potrivit AFP. Coronavirusul a făcut deja 170 de morţi în China şi s-a răspândit în peste 15 ţări.

Confederaţia asiatică de fotbal (ACF) a anunţat că mai multe meciuri din Liga Campionilor programate în China, în lunile februarie şi martie, au fost reprogramate în afara ţării, pentru a „garanta securitatea şi pentru binele participanţilor şi echipelor”.

👏 Teams for the #ACL2020 Group Stage are now confirmed! pic.twitter.com/7n8yUmn1OQ

— #ACL2020 (@TheAFCCL) January 28, 2020