Werder Bremen le-a cerut autorităţilor locale să permită şedinţe de pregătire în grupuri de câte zece jucători. Oficialii landului au permis în cele din urmă ca echipa din Bundesliga să îşi reia antrenamentele.

Ameninţaţi cu retrogradarea (locul 17 în clasament), cei de la Werder au justificat necesitatea de a-şi relua pregătirea prin dezavantajul competitiv pe care l-ar avea în caz contrar la reluarea sezonului.

Jucătorii vor avea însă parte şi de restricţii la antrenament:

Cei de la Werder Bremen au lansat şi un tricou special pentru suporterii lor, cu mesajul deja celebru: “Stay at home!”

💚💥🦠 Fight Against Coronavirus: Werder Bremen 19-20 Home, Away & Third #StayAtHome Special-Edition Kits Released: https://t.co/Dtq79zWjfu

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 3, 2020