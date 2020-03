Coronavirus | Șumudică cere suspendarea campionatului din Turcia! “Nu poți să te concentrezi”

Antrenorul echipei Gazişehir Gaziantep, Marius Șumudică, a cerut suspendarea campionatului din Turcia, pe fondul pandemiei de coronavirus. Românul a invocat faptul că fotbaliștii nu se pot concentra la meciuri, dar și motive de sănătate publică.

Astăzi, Gazişehir Gaziantep a pierdut meciul din deplasare cu Alanyaspor, scor 1-0, în etapa a 26-a din campionatul Turciei. Alexandru Maxim și Alin Toșca au fost titulari pentru Gaziantep.

42‘ Caulker

Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasını takip ediniz. pic.twitter.com/QkrJmZTvSa — (@goalforza 'yı takip ediniz) (@superligvideo_) March 14, 2020

Gaziantep a bifat contraperformanța de a nu reuși niciun șut pe poarta adversă.

“Ăsta nu mai e fotbal, nu neapărat pentru că am pierdut eu. De trei zile se vorbește doar despre acest virus. Am 14 jucători străini cu familii în țări cu multe cazuri. E greu așa. Nu poți să te concentrezi, ei au copiii și soțiile în Franța, în Belgia… Au vorbit numai despre coronavirus, despre meci deloc. Altfel, noi am dominat meciul cu Alanyaspor, doar că n-am băgat mingea în poartă.

Se dezinfectează în cabine, în vestiare, în autobuze. Dar trebuie să fim atenți. Nu știu dacă îți dai 2-3 pufuri de dezinfectant pe mână și nu dai nu noroc e de ajuns. Din ce am citit, e mai amplu de atât.

Atmosfera e de antrenament. Motivație nu e, spectatori în tribună nu sunt. Eu cred că ar trebui oprit campionatul. Și probabil că se va opri. Apoi, e dificil de făcut programul, cât le dai jucătorilor vacanță, mai ales că ești pe final de sezon. Nu poți să încarci jucătorii… nu știu, de o asemenea problemă nu m-am mai lovit“, a spus Marius Șumudică la DigiSport.

🔴⚫️ Gaziantep Futbol Kulübümüz, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda konuk olduğu Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu. 👉 https://t.co/UWL6LE1FZw pic.twitter.com/xN1ZTMR75A — Gaziantep FK (@GaziantepFK) March 14, 2020

Majoritatea competițiilor sportive din lume au fost suspendate sau anulate, pe fondul pandemiei de coronavirus. S-a jucat astăzi fotbal în țări precum Turcia, Rusia, Ucraina, Serbia.

Gaziantep are patru meciuri la rând fără victorie în campionat și ocupă locul 9 în clasament. În ultimele zece meciuri, echipa pregătită de către Șumudică a reușit doar două victorii.