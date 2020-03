Coronavirus | Stop joc în Turcia! Decizia luată de autorități, la presiunea sportivilor și antrenorilor

Anunțul a fost făcut de către ministrul Tineretului şi Sportului din Turcia, Muharrem Kasapoglu, după o întâlnire cu reprezentanţi din diferite federaţii şi oficiali ai cluburilor.

Majoritatea cluburilor de fotbal din prima ligă turcă au solicitat amânarea meciurilor, din cauza riscurilor de infectare cu COVID-19.

În ultima săptămână, partidele de fotbal din Turcia s-au disputat cu porţile închise. Sportivi şi antrenori s-au plâns că trebuie să joace în continuare, deşi toate celelalte țări europene şi-au suspendat competiţiile din cauza coronavirusului.

Românii din Turcia sunt: Marius Şumudică, Alin Toşca, Alexandru Maxim (toți la Gaziantep), Florin Andone (Galatasaray), Silviu Lung Jr şi Cristian Săpunaru (Kayserispor).

📸 Moments from the second half of #GSvBJK. pic.twitter.com/YlbNBKeCme

— Galatasaray EN (@Galatasaray) March 15, 2020