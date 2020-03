Coronavirus | Stare de alertă în Serie A! Încă doi fotbaliști de la Fiorentina, depistați pozitiv

Clubul din Florența a anunțat că Pezzella (28 de ani) și Cutrone (22 de ani) au fost testați după ce au avut simptome specifice.

A mai fost depistat pozitiv unul dintre fizioterapeuții clubului, Stefano Dainelli.

“Cu toții sunt într-o stare bună de sănătate, la locuințele lor din Florența“, se arată într-un comunicat.

Pezzella are 16 selecții la naționala Argentinei și joacă de trei sezoane la Fiorentina. Cutrone a venit sub formă de împrumut de la Wolves în luna ianuarie.

Vineri, Fiorentina a anunţat că atacantul sârb Dusan Vlahovic, în vârstă de 20 de ani, a fost diagnosticat cu COVID-19. Fotbalistul nu prezintă simptome şi este în prezent izolat la domiciliu.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

➡️ https://t.co/EESWBwVUls pic.twitter.com/KgEOX9FWic

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) March 13, 2020