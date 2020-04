Coronavirus | Simona Halep avertizează! “Dacă nu vom juca în acest an, va fi foarte dificil în 2021”

În această perioadă, clasamentele ATP și WTA au fost ‘înghețate’. Prin urmare, nu vor fi înregistrate anumite recorduri sau statistici, precum numărul de săptămâni pe locul 1 WTA sau numărul de săptămâni în Top 10 WTA.

Această situație o afectează și pe Simona Halep, care deține recordul (printre jucătoarele în activitate) privind cele mai multe săptămâni în Top 10 WTA.

Pe fondul pandemiei de coronavirus, Simona Halep (28 de ani) a precizat că traversează cea mai mare perioadă de inactivitate din carieră. Ultimul meci oficial datează din 22 februarie, când a câștigat finala de la Dubai.

“Noi jucătorii, dacă nu avem turnee, nu avem nimic! Reluarea competițiilor este un subiect sensibil, simt că nu am puterea și responsabilitatea să spun ceva în privința acestor decizii. Este o responsabilitate grea pentru toată lumea.

Dacă vor fi consultați și jucătorii, atunci cu siguranță că îmi voi spune părerile, dar este o situație grea privind sănătatea în întreaga lume. Așa că e greu să spunem o dată când se vor putea relua turneele, când o să fie sigur pentru toată lumea să călătorească din nou.

Cred că șefii circuitelor de tenis (ATP și WTA) ar trebui să-i consulte și pe jucători, pentru că noi trebuie să jucăm. Apoi trebuie să decidă cum e mai bine pentru toată lumea, nu doar pentru turnee sau pentru jucători.

Dacă vom reuși să jucăm câteva turnee în acest an ar fi minunat, chiar dacă datele se vor schimba și dacă nu se va mai putea juca pe iarbă… doar pe zgură și hard. Dar cred că dacă nu vom juca niciun turneu în acest an, va fi foarte greu în 2021, să o luăm de la început“, a spus Simona Halep, citată de site-ul musktree.com.

