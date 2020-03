CORONAVIRUS | Senatorul Vergil Chițac, testat pozitiv! Premierul Ludovic Orban intră în izolare la domiciliu. Decizia luată de Iohannis

A apărut primul caz de infectare cu noul coronavirus în rândul parlamentarilor români. Senatorul Vergil Chițac s-a infectat după ce a participat la o reuniune internațională.

Premierul Ludovic Orban a făcut o declarație publică în care a anunțat că va intra în autoizolare la domiciului la Vila Lac 1, după ce a intrat în contact direct cu senatorul Chițac.

În urma acestui anunț, președintele Klaus Iohannis a declarat că va face consultări pentru desemnarea noului premier prin teleconferință.

Premierul i-a sfătuit pe toți cei care au avut contact cu Chițac să se izoleze la domiciliu și să ceară să fie testați.

„Da, vă confirm informația. Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situația și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștep rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huțucă pentru pentru ordinea.ro.