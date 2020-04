România se confruntă cu probleme tot mai mari, din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritățile nu mai găsesc spații disponibile pentru carantină instituționalizată, astfel că apelează și la stadioane sau săli de sport. Românii veniți din străinătate stau în condiții mizere în Sala Sporturilor din Cluj-Napoca.

Potrivit presei din Cluj, românii care aterizează la Cluj-Napoca sunt urcați în autocare sau autobuze – cu scaune înfășurate în saci de plastic – și sunt duși spre Sala Sporturilor ‘Horia Demian’.

Oamenii sunt nevoiți să aștepte zeci de ore în frig înainte să fie preluați de către autorități. În plus, condițiile sanitare din Sala Sporturilor sunt precare, potrivit site-ului ziardecluj.ro.

“Haos la Cluj! Românii întorși acasă sunt ținuți ca vitele în lagărul de la Sala Sporturilor: băi jegoase, zero dezinfectant, zero organizare, zero comunicare, zero mâncare! Așa înfruntă marele Cluj pandemia?

Sunt gravide, familii cu copii, oameni în vârstă, nimeni nu le spune nimic. Nimeni nu le explică nimic concret. Reguli, organizare? Doar că nu trebuie să iasă din perimetru. Mâncare sau un ceai cald? Nimic“, scrie Ziar de Cluj.

La ora actuală, România a raportat 3,864 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. 151 de oameni au murit.

CITEȘTE ȘI -> Coronavirus | Situație incredibilă! Românii veniți din străinătate, duși pe un stadion de fotbal