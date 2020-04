Coronavirus | Gigi Becali a ajutat și Republica Moldova! “Am luat medicamente pentru două spitale”

Gigi Becali s-a implicat activ în lupta împotriva noului coronavirus. Pe lângă sprijinul financiar substanțial pe care l-a acordat sistemului medical din România, finanțatorul FCSB a făcut donații și pentru spitale din Republica Moldova.

La ora actuală, Republica Moldova a raportat 2.614 cazuri de infectare cu noul coronavirus. 73 de oameni au murit.

“Am donat de ordinul sutelor de mii. Am dat și în Moldova. Am luat medicamente. Am dat la Cahul, în Republica Moldova, la două spitale“, a spus Gigi Becali pentru AntenaSport.

Pentru România, Becali a adus un medicament din Rusia despre care se spune că este folositor în lupta împotriva noului coronavirus.

“Am plătit 120.000 de pastile de antidot din Rusia și nu le puteam primi dacă nu primeam astăzi aprobarea de la minister. Acum am primit aprobarea. Acest medicament nu este acreditat de Uniunea Europeană, dar poate fi adus. Eu fac totul gratuit. Am luat medicamentul și îl dau gratuit la Matei Balș“, a precizat omul de afaceri.

