CORONAVIRUS | Dinamoviștii sunt precauți! Ce măsuri a luat Adrian Mihalcea

Fotbalul din Liga 1 a fost oprit din cauza COVID-19, iar noul tehnician al formației din Ștefan cel Mare le-a dat liber jucătorilor săi până la jumătatea lunii aprilie.

Totuși, fotbaliștii sunt nevoiți să urmeze un program de antrenamente, iar străinii din lotul lui Dinamo au rămas în Capitală pentru a evita orice fel de problemă.

”Am decis să îi lăsăm pe băieţi liberi pană pe 16-17 aprilie, suntem în contact cu ei, dacă se schimbă ceva, îi anuntăm. Le-am dat program de antrenamente şi i-am rugat să aibă grijă în primul rând de sănătatea lor. Dacă au cum să respecte programul dat, este şi de interior, şi de exterior, este super. Aşteptăm să vedem cum evoluează situaţia asta de criză.

Eu am facut doar două antrenamente cu jucătorii. Asta a fost situaţia… Însă ţin contactul cu ei, vorbesc în permanenţă cu băieţii şi rămâne să ne cunoaştem mai bine când lucrurile or să revină la normal. Am avut un start cu ghinion ca antrenor la Dinamo, acesta este adevărul.