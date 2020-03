Coronavirus | Cristina Neagu donează banii din vânzarea unor tricouri promoționale

View this post on Instagram

Trecem printr-o perioadă plină de incertitudini și cred că fiecare dintre noi se străduiește să dea o mână de ajutor. Am luat decizia ca tricourile galbene din colecția personală CN8 să fie reduse la prețul special de 70 de lei, iar toate veniturile din vânzarea lor vor fi donate către @crucearosieromana pentru achiziționarea de materiale necesare în spitale în această perioadă. Mulțumesc echipei mele @sports_hub_romania pentru susținerea și implementarea acestei inițiative.🙏🏻 Tricourile pot fi achiziționate accesând link-ul din bio. #CN8 #unstoppable