Miliardarul american a scris un editorial în care estimează că vor mai trece cel puţin 18 luni până când lucrurile vor reveni la normal după pandemia de coronavirus. Gates crede că totul este condiţionat de descoperirea vaccinului, iar cel mai rapid astfel de vaccin nu va fi disponibil mai devreme de un an şi jumătate.

“Activităţi care presupun un număr mare de oameni ar putea deveni mai mult opţionale. Până când un vaccin nu va fi distribuit la nivel global, astfel de activităţi ar putea să nu revină deloc” – a spus Gates într-o intervenţie televizată.

In a new interview, Bill Gates authoritatively states that mass public gatherings will not come back "at all" until we have mass vaccination. Who made him king of the world? https://t.co/siW7bZ9yGc … pic.twitter.com/ivaCI8eAEl

— Alternative News (@NewsAlternative) April 4, 2020