Coronavirus | Ashleigh Barty a vorbit cu Simona Halep. “Sunt lucruri mai importante decât sportul”

Toate competițiile de tenis sunt suspendate cel puțin până la 13 iulie, pe fondul pandemiei de coronavirus. Este cea mai mare perioadă de inactivitate din cariera Simonei Halep.

Clasamentele ATP și WTA au fost ‘înghețate’. Prin urmare, nu vor fi înregistrate anumite recorduri sau statistici, precum numărul de săptămâni pe locul 1 WTA sau numărul de săptămâni în Top 10 WTA.

“Am vorbit cu câteva fete, am vrut să văd cum se simt, să mă asigur că ele și familiile lor sunt sănătoase. Am vorbit cu Kiki Bertens, Julia Goerges, Simona Halep și Petra Kvitova. Am aflat ce fac și cum se descurcă acasă, în țările lor. Consider că, în acest moment, fiecare țară este în propria bulă de informații privind COVID-19.

Am vrut să mă asigur că ele sunt OK, pentru că sunt multe lucruri mai importante decât tenisul. Sănătatea și modul în care ai grijă de tine și de familia ta. Apoi sportul este un bonus. Cred că suntem într-o situație norocoasă, să practicăm sportul pe care îl iubim și să facem o carieră din asta. Acum este timpul să apreciem cu adevărat micile detalii“, a spus Ashleigh Barty într-un interviu pentru site-ul WTA.

In a recent interview with the WTA, Ash Barty was asked about talking to any other players and she mentioned talking to Simona Halep. We have seen them be friendly in the past, so it is very nice to see Ash check-in with Simona and the others too. pic.twitter.com/dE6jHmIyp6

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) April 22, 2020