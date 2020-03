Coronavirus | Apelul Irinei Begu către fanii ei. “Haideți să ne conformăm pentru a depăși această perioadă dificilă”

Forurile de conducere din tenisul profesionist, ATP și WTA, au anunțat că toate competițiile programate până la 7 iunie inclusiv nu se vor desfășura conform calendarului, din cauza pandemiei de coronavirus. Prin urmare, tot sezonul de zgură este compromis.

Joint WTA/ @atptour Announcement:

All ATP and WTA tournaments in the Spring clay court swing will not be held as scheduled.

The professional tennis season is now suspended through June 7, 2020 –> https://t.co/IYR6A2pI05 pic.twitter.com/qHOlmohWbq

— WTA (@WTA) March 18, 2020