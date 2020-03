CORONAVIRUS | A lovit din nou! Paolo Maldini și fiul său, depistați pozitiv

AC Milan a anunțat în această seară că fostul mare jucător al ”diavolilor” și fiul său, Daniel Maldini (18 ani), au fost depistați pozitiv cu COVID-19.

Cei doi membri ai familiei Maldini au stat în autoizolare, acasă, pentru două săptămâni și vor rămâne în continuare până se vor vindeca.

Până în acest moment, potrivit worldometers.info, în Italia au fost depistate 53.578 de persoane cu coronavirus, dintre care 4.825 s-au stins din viață.

AC Milan have confirmed that Paolo and Daniel Maldini have both tested positive for coronavirus.

Both are in good health and had already started isolating before the test. pic.twitter.com/Ijwb64TWjm

