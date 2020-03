CORONAVIRUS | A lovit din nou! Cine este primul fotbalist din La Liga depistat pozitiv cu COVID-19

Ezequiel Marcelo Garay (33 ani), fundașul Valenciei, este primul jucător depistat pozitiv cu COVID-19 care evoluează în primul eșalon al fotbalului spaniol.

Ezequiel Garay has tested positive for coronavirus

He becomes the first LaLiga player to contract the virus

👇https://t.co/EyBdCY93Sa pic.twitter.com/Z9qagCphrw

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 15, 2020