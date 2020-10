Contre între doi fotbaliști ai Stelei: “Am văzut că are doar cerculețe și triunghiuri în notițele lui!”

Valeriu Răchită și Ilie Dumitrescu au discutat pe seama prestației polonezului Gol, iar cei doi au păreri diferite în privința valorii polonezului adus de Dinamo.

Ilie Dumitrescu l-a apărat pe mijlocaș de criticile care s-au abătut asupra lui după derbyul cu FCSB.

„Când începi construcția de la nivelul fundașilor, îți asumi asemenea greșeli. Gol a greșit, dar nu poți să-l critici după un meci. Nu poți să spui că nu e fotbalist bun după o greșeală.

E amatorism, înseamnă că ești diletant! A greșit la fel și Varane… Jucătorii mai au astfel de ieșiri, dar nu înseamnă că nu e bun sau că nu e util. Gol nu e un fotbalist rău, eu am văzut lucruri bune la el. L-am lăudat”, a fost reacția fostului internațional la Digi Sport.

Iar Răchită nu s-a putut abține să nu îi răspundă expertului tv.

„Nu m-a deranjat, pentru că o spune Ilie, dar el are vreun trofeu? Eu cred ca Ilie trebuie să stea cu foaia lui în față, cu pixul, să deseneze în continuare cerculețe si triunghiuri.

Am fost în studio și am văzut ce este pe foaia lui, sunt desfășurătorul, cerculețe și triunghiuri. Eu am vorbit despre Janusz Gol pe cifre. Abia aștept să mă «toace» Ilie, să vedem pe ce parte, profesional, social”, a fost înțepătura lui Răchită pentru Pro Sport.