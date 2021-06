Contra regretă că i-a cunoscut pe spaniolii de la Dinamo: “Am fost păcălit să particip la această nenorocire!”

Fostul antrenor al “câinilor” a fost primul care s-a despărțit de formația din Ștefan cel Mare, din cauza problemelor financiare grave din noua eră a investitorilor spanioli!

Adus ca un garant al noului proiect de la Dinamo, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipă în plin sezon, locul său fiind luat chiar de secundul acestuia, Jerry Gane. Fără să vadă vreun ban din partea lui Pablo Cortacero din momentul venirii în Ștefan cel Mare, “Guriță” a acuzat și anumite probleme medicale și a decis să rupă contractul cu echipa după doar câteva luni de la numire.

Acum, la mai multe luni de la despărțirea de “câini”, Contra a vorbit despre ultimul său mandat din Ștefan cel Mare și a ținut să își exprime regretul în ceea ce privește relația sa cu conducătorii spanioli. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a mărturisit că ibericii sunt doar niște impostori și nu își explică cum a fost convins de aceștia să aibă încredere într-un proiect care nu a existat niciodată cu adevărat.

“Îmi pare rău că am crezut în niște oameni, în niște spanioli. N-am văzut ce făceau spaniolii și îmi pare rău că am crezut orbește în niște oameni. A fost singura mea greșeală, că am crezut în ei, sunt niște impostori.

Vor rămâne toată viața niște impostori pentru mine, am fost păcălit să particip la această nenorocire. Când n-am mai putut să stau la Dinamo am ridicat mâna și am plecat, ăsta e adevărul. Multă lume vorbește, dar nimeni nu știe cum m-am simțit, prin ce am trecut. Eu m-am lovit de niște impostori”, a spus Contra, potrivit Digi Sport.