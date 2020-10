Contra promite playoff-ul: “Pentru prima oară în carieră sunt mulţumit!”

Cosmin Contra este un antrenor mulţumit! Omul care trebuie să facă din Dinamo o echipă învingătoare s-a declarat satisfăcut în totalitate de campania de transferuri a şefilor spanioli din Ştefan cel Mare! “Acum, doar rezultatele lipsesc” – a recunoscut fostul internaţional – care promite că Dinamo va fi în playoff!

Cosmin Contra promite că Dinamo va arăta din ce în ce mai bine după campania spectaculoasă de achiziţii reuşită de conducerea spaniolă a clubului.

“Pentru prima oară în carieră, felicit conducerea şi directorul sportiv. Au adus cam tot ce era nevoie. După meciul cu Chindia de la Bucureşti, am făcut o analiză post cu post, am discutat despre ce era nevoie. Pentru prima oară în cariera mea, au venit cam toţi jucătorii pe care i-am dorit. Acum trebuie să vină şi rezultatele.

Nu este uşor, în timpul unui campionat, un an foarte atipic. Dinamo nu a avut o bucurie de vară şi atunci trebuie să facem pregătire fizică, trebuie integraţi şi cei noi cât mai repede în dinamica jocului. Cred că o schimbare în jocul echipei s-a văzut de la meciul cu Botoşani de acasă. La Mediaş am avut o evoluţie foarte bună. Cu UTA am avut şase, şapte ocazii foarte clare şi am făcut cadou un penalty şi am pierdut nemeritat. Cu FCSB am dominat la toate capitolele şi am plecat fără niciun punct.

La meciul cu FCSB am pierdut din două greşeli individuale şi penalty-ul de la golul trei. Cu UTA un penalty făcut cadou, prefer să facem un joc prost şi să câştigăm. Obiectivul principal este intrarea în playoff, apoi e clar că fiind acolo ne vom bate la un loc în cupele europene. Normal că oricine ajunge în playoff poate câştiga şi titlul” – a spus Contra la Digi Sport.

Antrenorul îşi doreşte ca transferurile excelente reuşite să fie dublate şi de stabilitatea financiară a echipei.

“Eu sunt antrenorul echipei, nu dau banii la echipă, sunt un antrenor. Am negociat cu Cortacero şi cu spaniolii, am avut discuţii pe video despre acest proiect. Mi s-a părut un proiect serios. Am fost contactat ca să fiu antrenorul echipei, nu altceva decât antrenorul echipei. Am nişte clauze în contract, dacă proiectul nu este aşa cum am vorbit pot să plec dacă proiectul nu este aşa serios cum am discutat.

Dacă nu se vor plăti salariile nu voi fi nici eu plătit. Sunt angajat, ca şi jucătorii, sunt căpitanul acestei echipe, dacă nu vor fi plătiţi, nu voi fi plătit nici eu! Nu cred că cineva aduce 14 jucători foarte buni şi după aceea nu îi plăteşte. Mai sunt foarte mulţi în staff-ul administrativ, din Spania, care şi-au lăsat familiile şi nu cred că au lăsat familiile ca să vină aici şi să fie neplătiţi” – a explicat Contra.

Cosmin Contra a adus ultimul trofeu în Ştefan cel MAre: Cupa Ligii – în 2017.