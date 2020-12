Contra nu stă la discuții: ”Până la 17:00 e termenul să-mi bage banii!”

Era Contra se va încheia oficial în zilele următoare. ”Guriță” a ajuns la capătul răbdării și va pleca de la Dinamo.

Neplătit de luni bune, tehnicianul a declarat că Pablo Cortacero&co au un termen limită pentru a-i achita restanțele salariale.

Mâine, 2 decembrie, până la ora 17:00, spaniolii trebuie să îi plătească serviciile lui ”Guriță”, a anunțat acesta.

“Mâine e data scandentă, la înştiinţarea pe care au înaintat-o avocaţii mei clubului. Până la 17:00 e termenul să-mi bage banii. E înştiinţarea să mă plătească. După 17:00, vedem ce se întâmplă. Antrenamentul e programat, sunt profesionist până la capăt.

Fiecare persoană are o limită de a suporta lucrurile. Eu am ajuns la limita limitei. Regretele sunt că nu am făcut mai multe puncte. Am fost naiv, nu păcălit, că am crezut într-un singur om. Singurul pe care-l învinovăţesc e Melero.

Tot vreau să plec, chiar dacă îmi virează banii. Chiar dacă plec mâine, tot ajungem la negocieri. Ştiu că s-a primit o înştiinţare, se dă o perioadă de timp, după care se face la fel. După care, dacă nu se plăteşte, contractul devine nul.

Mi-aş dori să intre şi acei bani şi să se plătească tot, să se rezolve toate problmele. Văd suferinţele maseurilor, antrenorilor de la copii şi juiori, cei care lucrează la Săftica, la club. Sper să se rezolve şi să existe o linişte.” a declarat Contra pentru Telekom Sport.