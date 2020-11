Contra le-a răspuns suporterilor: “Dacă ei dorm mai bine dând vina pe mine, nu-i nicio problemă!”

Antrenorul lui Dinamo, Cosmin Contra, le-a răspuns celor care îl consideră vinovat pentru situația dramatică din “Ștefan Cel Mare”.

Cei din “Peluza Cătălin Hîldan” nu-i iartă pe Cosmin Contra și Cornel Țălnar pentru că au garantat cu numele lor pentru investitorii spanioli.

“Din solidaritate cu noi și cu jucătorii care acceptă să nu-și depună memoriu, Contra ar trebui să renunțe la bani. El trebuie să fie primul exemplu în privința asta. Trebuie să se alieze cu noi în lupta pe care am început-o cu cei care distrug clubul. Are o obligație morală față de noi și față de Dinamo pentru că a garantat pentru acești gropari.” a fost mesajul celor de la PCH.

Cosmin Contra a declarat că își asumă vina pentru că a acceptat să se implice în proiectul spaniolilor.

“La început am crezut în acest proiect, de aia am și venit. Credeam că am în spate niște oameni care o să facă treburile așa cum le fac eu. Din păcate, realitatea a fost foarte diferită și am ajuns într-o situație în care clubul este atât la nivel de organizare, cât și la nivel de rezultate, unde nu ar fi trebuit să fie.”

“Îmi asum partea mea de vină pentru că am crezut în acest proiect, în acești oameni. Mi-am dorit să cred lucrul ăsta, că vor să facă din Dinamo din nou un club mare. Îmi pare rău că suporterii dau vina pe mine. Dacă ei dorm mai bine dând vina pe mine, nu-i nicio problemă, eu pot să trăiesc și cu acest lucru”, a declarat Contra pentru AS.ro