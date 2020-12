Contra își dorește liniște după aventura de la Dinamo: “Vreau să-mi treacă durerea asta pe care o am în piept!”

Calificarea lui Dinamo din 16-imile Cupei României, după victoria în fața celor de la Viitorul Constanța, se pare că a fost ultima partidă cu Cosmin Contra pe banca “câinilor”!

“Guriță” a vorbit despre situația din ultimele zile de la echipă și a anunțat că ieri a condus ultimul antrenament din postura de antrenor al lui Dinamo. Contra a mărturisit că în Ștefan cel Mare va trebui să vină neapărat un nou tehnician, dar în condițiile actuale îi este greu să creadă că cineva va accepta și speră în continuare că spaniolii vor aduce banii pe care i-au promis clubului.

”Trebuie să vină un antrenor, clubul Dinamo nu moare, trebuie să vină cineva. Dar mie mi se pare ireal ca un antrenor să vină în această situație la Dinamo. Poate măcar acum, în ceasul al 12-lea, acest patron va face plata, va veni cu 5.000.000 de euro, cât a promis.

Nu mi-am imaginat niciodată că poate exista așa ceva, că niște persoane care vin din Spania, o țară așa de dezvoltată, să facă așa ceva. Mi-aș dori un miracol, să fi fost de fapt un vis urât aceste trei luni, să vină banii cu nemiluita acum la final, să fie acel proiect pe care l-au promis”, a spus Contra pentru Digi Sport.

Ulterior, fostul selecționer a menționat și că deocamdată nu ia în calcul începerea unui nou proiect la o altă echipă, deoarece are nevoie de timp pentru a se reface psihic, după mandatul de la Dinamo.

”Am dat un master pe cum poți antrena jucători în asemenea situații, cu așa probleme. Vreau să mă liniștesc, să-mi treacă durerea asta pe care o am în piept. Vreau să am câteva zile liniște, voi pleca în Spania la familie”, a mai punctat “Guriță”.

Cosmin Contra își încheie astfel mandatul de la Dinamo cu un bilanț dezastuos, șase înfrângeri, două egaluri și trei victorii în actualul sezon de Liga 1.